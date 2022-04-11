桃園1名擁有眾多房產、身價上億的建設公司老董，曾送23棟房給兒女，不料卻被原配控訴與小姨子不倫長達40年，還讓外孫吸小姨子乳頭認她當媽，更對原配的子女施虐，把兒子打到聽力受損。妻子承受50年身心壓力患帕金森氏症，忍不下去訴請離婚，桃園地院判准離婚。

據判決書，原配主張，老董偷吃的小三為她的妹妹，父親知情後，一度向老董提告和誘、恐嚇危害安全等，但發現妹妹懷孕，基於家醜不外揚，選擇和解。之後妹妹卻順理成章搬入，陸續生下2女並上位成功，讓她被老董厭棄，連帶她所生的一對兒女也動輒遭妹妹打罵，施以肉體與精神虐待，妹妹甚至發生用冷水潑醒2人，把兒子打到聽力受損。

最離譜的是，小三沒生兒子，老董竟把原配長女所生的兒子（即外孫）抱給小三當兒子。原配長女作證指控：「爸爸把我兒子抱過去給小三當小孩，叫我兒子叫我阿姨，因為這樣我跟前夫離婚」；原配長女的女兒也作證：「我哥哥從小就被外公抱去給小三，因為小三沒有生兒子，哥哥15歲之後就住在小三那邊」、「哥哥嬰兒時被抱去，國小時候才跟我們住，哥哥很小的時候外公叫他吸小三乳頭，稱呼小三是媽媽」。

原配控訴，因為種種精神壓力，自己因此罹患帕金森氏症、還更換人工髖節，老董還嘲笑她「O型腿」、「醜」、「瘦皮猴」。直到某天，原配在女兒家過夜，準備返家時，發現老董竟將家中門全部反鎖，切斷電動門電源，要妻子去女兒家住，不要再回家，這讓忍了40年的原配忍無可忍，決定訴請離婚。

老董聲稱，他對子女們一視同仁，還送子女、孫子女及配偶合計共23棟透天，但那些房產只是他財產的冰山一角，言近於預先分配遺產；老董還說，他也送過外孫2棟房產，每月光是租金收入就可達到10萬5千元，否認偏袒或虐待小三及原配的孩子。

桃園地院採信證人的說法，認定老董與小姨子不倫戀40多年，造成妻子不可磨滅的精神痛苦，長期對妻子施以精神刺激，兩造婚姻確實已無法回復，且可歸責於人夫，判准離婚。可上訴。