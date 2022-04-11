小編今天（11日）精選5件不可不知的國內外財經大事。上周五（8日），費半指數大跌近2.5%，拖累台積電ADR下跌1.2%。台積電第一季營收超標，不僅改寫單季歷史新高，還突破市場預期，隨法說會14日登場在即，內外資大型研究機構對第二季營收季增逾3％正凝聚共識，摩根士丹利證券更預測，台積電第二季財測有七成機會讓股價上揚、漲幅上看5％以上，多頭派外資持續集結。

【1】台積電法說登場 外資：財測激勵股價大漲機率高

整體內外資大型研究機構對台積電前景依然以正向意見為主流，但是市場對半導體產業2023年面臨下行循環壓力，仍具一定風險意識，像是摩根大通證券就擔憂台積電2023年營收年增率恐只剩下9％，因而下修其財務預期。但摩根士丹利、聯博（BERNSTEIN）展現高度信心，推測台積電合理股價預期高達780元與850元，不見鬆動；。

【2】電動車鋰供應不足 恐延續十年

全球電動車銷售兩年來強勁成長，刺激生產電動車專用電池的鋰價大漲。鋰需求大增令人憂慮未來10年或更長時間內，市場可能受鋰供應不足困擾。

【3】上海失控？ 太倉也淪陷 蘇州台商拉警報

台商大本營昆山持續實施靜態管理衝擊企業生產之際，另一台廠電子業重鎮蘇州，也拉響疫情警報。蘇州轄下的太倉市因10日發現多名本土無症狀感染者，當地部分區域即日起實施「靜態管理」。包括久威、廣華-KY等台廠已宣布太倉子公司停工至17日，是否進一步衝擊當地台商經營，市場高度關注。

【4】3月台灣對大陸、香港出口黃金條塊暴增

俄烏戰爭局勢緊張，加上美國聯準會憂通膨，加大升息力度，國際金價居高不下，許多台灣民眾選擇獲利了結，較特別的是，依財政部統計顯示，3月黃金條塊對中國大陸及香港出口額達到2.2億美元，較去年同期暴增8.9倍，引發外界關注。

【5】俄冶煉廠遭除名 鈀鉑金大漲

倫敦鉑金和鈀金市場（LPPM）8日宣布把兩家俄羅斯重要的金屬冶煉廠，從其冶煉廠認證名單中剔除，使其冶煉出來的鈀金與鉑金，不能在倫敦和蘇黎世等重要的貴金屬市場交易，在擔憂這兩大貴金屬供應恐將陷入短缺，刺激鈀、鉑價格應聲大漲。