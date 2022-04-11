2021年，新冠病毒爆發後的一年，中國大陸在GDP方面又繳出一張亮麗的成績單。不過，2022年新冠疫情尚未褪去，加上又有俄烏衝突影響，外界好奇這個威脅美國最鉅的大國，經濟成長是否可再創另項奇蹟。

2021年頭兩季在需求推升下，中國大陸GDP高達18.3%以及7.9%，雖然下半年平均只有4%左右，不過整年也超過8%。同時，貿易也表現不俗，出口總額年增約3成，重寫2011年以來新高。其中，出口美國年增27.5%，進口更是增加33.1%。

專家學者分析，中國大陸2021年出口強勁，因為抗疫有成，供應鏈未出現明顯斷鏈所致。除了輸出美國，跟其它已開發國家的貿易活動也很活絡，才可讓中國大陸經濟成長持續茁壯。

另外，中國大陸也積極重塑自己鋼鐵、教育、房地產以及網路相關產業的企業形象，其中，對不動產的整肅行動最為積極。為避免這些建商債台高築，且欲縮小房地產泡沫化，以及高槓桿造成金融泡沫化，北京政府也推出三條紅線政策來應對。

所謂三條紅線，照原意就是房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%，還有房企的淨負債率不得大於100%，以及房企的現金短債比率需小於1。不過，為避免這些建商被逼上梁山，後來的施政力道似稍有減輕。

至於對網路業者控管，主要集中在反壟斷以及競爭不公平方面。受罰名單中，包括騰訊、阿里巴巴、美團等。當然，各方解讀不同，有人認為中國大陸是為了讓資金流向實體經濟中，好保持製造業的競爭力能和高科技一樣與美國分庭抗禮。

2022年，中國大陸計劃大力推動生產項目，包括土地、勞動力以及資本等，希望最晚在2025年之前，能實現更多以市場為主的導向配置。同時，中國大陸也已表示，將有序放寬城市落戶限制，也就是300萬人口以下的城市，鼓勵人口流入提升當地技能素質，希望推動城鄉融合，降低中國大陸諸多因戶口限制所帶來之不公平待遇。

中國大陸在2022年的目標，是以穩定經濟社會為主。外界推測，中國大陸將著重在成長，而不是改革。為實現目標，北京政府將在2022上半年採取積極的財政以及寬鬆貨幣政策，像是減稅，特別是對針對微型以及小型企業，還有製造業。同時，也要增加政府支出，並著重基礎建設。

不過，萎縮的需求卻是經濟成長的一大威脅。在成長速度減緩時，若還是要減稅以及增加政府支出，表示中央政府預算赤字勢必增加。據悉，北京政府對赤字保持謹慎態度。同時，中國大陸各地方也防止出現債務危機，特別是基建的投報率並不是很高。

由於中國大陸對新冠病毒是採取零容忍政策，同時執行手法也相當嚴厲，但有關當局若無法適時對廣大農工、民工甚至小企業主施予援手，這些社會較弱勢的族群可能會頓失依靠，想當然爾經濟成長勢必也會被拖累。

在剩下的2022年，專家學者認為，若中國大陸對新冠病毒還是採取零容忍政策，對景氣復甦勢必有一定的影響性。另外，中央財政改革、地方負債額度以及基建投資回報等，都是攸關當地景氣回春的重要因素。