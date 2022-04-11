桃園一名女網友將愛車停放在白線上，回頭取車時卻發現白線被漆成紅線，還慘吞一張違停罰單，讓她相當不平。文章曝光後，不少網友見照直呼誇張，但也指出原PO停車壓線，即便是停在白線也可依法開罰。

「想抱怨政府搶錢！」這名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱自己先前將車停放在桃園一處工地旁白線，回頭取車卻發現「白線」被漆成「紅線」，擋風玻璃上還夾了一張紅線違規停車的罰單，讓她氣炸。

原PO喊冤，停車時鐵皮圍欄上無張貼施工公告，也沒接到任何人來電通知移車，質疑警方怎可逕自向她開罰，且她的汽車輪胎與板金都被沾染到紅色油漆，不曉得是否可向政府要求賠償。只見圖片中，僅有汽車左側前後輪壓住的方形區塊為白色，其餘都為紅色，由此可推測為停車後，才自白線更動為紅線。

女網友將車停在桃園一處白線，卻被突然漆成紅線，並收到違停罰單。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

文章曝光後，許多網友看呆了，紛紛留言回應，「申訴吧！ 絕對可以撤單」、「這真的很誇張」，另有眼尖網友發現，原PO輪胎壓在白線上，本就可以開罰；還有網友指出，若該處要施工一定會有公告，質疑是原PO車停太久，才會沒看見通知並被開單。

實際上，現行法規中雖開放白線停車，但白線有寬度之分，寬度15公分的白線才為路面邊線，用路人可將車輛停放於邊線右側，壓線或越線都可算違停，依法可處600元以上1200元以下罰鍰；若為寬度10公分的白線，右側屬於慢車道，並不開放停車。