🎞 | Career-high 16 dimes for @KDTrey5 tonight



(Oh, he also had 20 points & 10 rebounds) pic.twitter.com/lED0V9P7Xj — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 11, 2022

就算來到本季例行賽最後一場，杜蘭特還是開啟死神模式！杜蘭特11日貢獻20分、16助攻與10籃板，其中助攻次數創下生涯新高，帶領籃網134比126力退溜馬，籃網確定搶下東區第7位置，東區附加賽的對戰組合與比賽時間也跟著出爐。

畢竟面對的是早已無緣季後賽的溜馬，籃網打完上半場，就取得76比60大幅領先，但溜馬沒打算讓籃網太早宣告贏球，下半場持續苦追，更在末節縮小差距到個位數，不過杜蘭特、厄文、布魯斯布朗等人挺身而出，仍幫籃網把勝利留下。

除了杜蘭特交出大三元數據，厄文也拿全場最高35分，且有7籃板、5助攻，布魯斯布朗21分、7籃板，德拉蒙20分、13籃板，克萊斯頓13分；溜馬以布瑞塞特28分最高，希爾德21分，華盛頓18分，哈利柏頓17分、10助攻。

本季附加賽的對戰組合與比賽時間如下，13日將由籃網主場迎戰騎士、灰狼主場遭遇快艇；14日老鷹主場遭遇黃蜂、鵜鶘主場碰上馬刺；16日進行東、西區第8種子爭奪戰，將由籃網與騎士敗隊出戰老鷹與黃蜂勝隊、灰狼與騎士敗隊出戰鵜鶘與馬刺勝隊。