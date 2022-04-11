台中市民進黨市議員施志昌的女性助理，10日晚上確診新冠肺炎，施志昌9日晚間才和包括副總賴清德在內的近60位綠營人士吃飯，引起各界的緊張。

施志昌服務處今天強調，該名女助理平常在服務處擔任行政工作，不跑攤及行程，當晚只有施志昌出席該晚宴，服務處助理無人與會。

台中市議會今天將開大會，不少議員及議會工作人員都非常緊張，如何開議也受到注目。