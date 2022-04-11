我國友邦帛琉總統惠恕仁邀請蔡英文總統訪問帛琉，並參加於本月13日至14日由帛琉主辦的第7屆「我們的海洋大會」。蔡英文今天指派環保署署長張子敬擔任特使出訪帛琉，並代表我國出席大會，這是我國參與這項國際會議以來的最高層級，更是我國首次以官方身分受邀。

外交部表示，太平洋友邦帛琉共和國與我國邦誼密切友好，基於對台帛邦誼的重視，帛琉總統惠恕仁特別邀請蔡英文總統訪問帛琉，並參加於本（4）月13日至14日「我們的海洋大會」。

蔡英文總統今天指派行政院環境保護署署長張子敬擔任特使出訪帛琉，並以環境保護署署長的官方專業身分代表我國出席大會，期盼我國代表團在這個全球舞台上，分享我國做為太平洋區域負責任的一份子，在海洋環境及永續發展上所做出的貢獻。

我國代表團其他主要成員還包括外交部政務次長田中光、海洋委員會政務副主任委員蔡清標、海洋保育署署長黃向文及財團法人國際合作發展基金會秘書長項恬毅等人。海巡署及行政院農業委員會漁業署也都派員與會。外交部表示，代表團並將於會議期間與友邦及理念相近國家進行對話，實踐我國「專業、務實、有貢獻」的國際參與策略。

張子敬並將於4月14日的大會議程「解決海洋污染」場次中，向全體與會者發表對解決海洋環境污染的專題演說，外交部表示，這是我國參與國際海洋活動的一大突破與提升。我國將善用本次與會提升我國在國際海洋保育的地位及形象。

為了以實際行動向國際展現我國對保護海洋的決心與貢獻，本屆大會另由海委會統籌我國涉及海洋事務的相關部會，針對大會六大行動領域計提出14項承諾，並獲得大會正式核錄。

本次海委會設定了包含「提升我國參與層級、參與主議程、提交我國承諾事項、參與青年峰會（臺灣大學電機系陳懷璞同學）、國合會申辦周邊會議及我國推動海洋生態永續成果展」等參與目標，在跨部會積極整合協調下，上述參與目標均一一順利達標。

此外，外交部及海洋委員會等部會也本於公私協力的精神，積極促成我國私部門參與本屆大會。宏碁集團向大會提出「運用海廢再生材料並減少原生塑料使用」承諾；新光合成纖維股份有限公司贊助由帛琉海廢料製成的大會官方服飾；新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院也在大會期間派遣醫師，協助帛琉各項醫療衛生工作。我方將以公私部門協力方式，共同為國際海洋生態永續做出多元化貢獻。