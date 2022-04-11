來自馬來西亞的性感網紅顏妃，胸前豐滿養眼，經常曬出辣照和大家分享，也利用自身優勢販賣情趣用品，在社群上擁有305萬追蹤，怎知近來高人氣的顏妃參加4天的進修課程被撞見，答應與人合影卻不慎走光，還被指連內褲都沒穿，慘遭集體投訴讓她連上課都無法參與，直喊委屈。

顏妃10日在IG發布限時動態，課程行程包含了紅酒晚宴，要求全程穿上最亮眼的衣服赴宴，後來作為名人的她與多人合影，結果她穿的一襲白色高叉裙無意間拉到裙襬，露出身體前方的私密處，不僅被指內褲沒穿，走光照還被人流傳到網路上遭多人投訴，讓她慘遭課程開除，顏妃無奈痛批：「有人來問過我嗎？有人來調查過了嗎？有人來找我溝通了嗎？」否認沒穿內褲一說。

顏妃痛訴遭遇到的委屈，當晚拍攝照片並非由她掌鏡，拍照手機不是她的，照片並非她所上傳，也不好跟合影者檢查照片，雖然她平時都大大咧咧，並不表示她會隨意露出三點，坦言由於職業性質特殊，才會讓課程方迅速下定論，連調查申辯機會都沒有，就做出這般的處理方式，讓她無法忍受。

顏妃無奈痛批活動主辦單位。（圖/顏妃IG）

稍早，顏妃收到課程正式道歉，對方證實收到多位學員投訴，反省並未對顏非本人求證，給予她為自己說明的機會，經過了解已了解此事為誤傳而來，再三強調顏妃並未做出任何不雅之舉，並承諾退還課程費用，顏妃則回應願意放下內心不平，同時也謝謝課程方還她一個道歉。