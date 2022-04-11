Simmons and the Nets have been managing his back issue and have been on same page, and should he continue clearing ramp-up hurdles, he will be able to return — yes, in the playoffs. https://t.co/sr7l5mEZ2h — Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2022

籃網期待已久的全新「三巨頭」，也就是杜蘭特、厄文與班西蒙斯的組合終於有機會現身了嗎？儘管籃網還要先闖過附加賽這一關，才可確定能否打季後賽首輪，《The Athletic》權威記者查拉尼亞仍在11日搶先爆料，班西蒙斯有機會在季後賽首輪復出。

查拉尼亞引用消息來源表示，籃網樂觀認為班西蒙斯可在季後賽首輪宣告復出，前提是他的背傷與腿傷復原進度一切順利，他也正在積極訓練，且準備好要上場了，「班西蒙斯與籃網已經解決他的背傷問題，且應可解決所有問題，讓他在季後賽上場。」

班西蒙斯本季一開始因為不想繼續替七六人打球，所以拒絕報到與訓練，直到今年交易截止日前夕，才跟哈登互換東家，可是他的背部卻出現傷勢，加上心理狀態並未恢復，所以整個例行賽都沒辦法上場，如今終有機會在季後賽披上籃網戰袍。

假如班西蒙斯真的可在季後賽首輪復出，對於籃網還是可以帶來很大幫助，儘管他的投籃問題恐怕仍然無解，但他的組織能力，甚至是可以從1號守到5號位置的防守強度，絕對可以幫到籃網，可是前提仍要籃網闖過附加賽，順利晉級季後賽首輪才行。