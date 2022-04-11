2022年縣市長選舉，國民黨的高雄人選未定，對於高雄市長選戰該派誰挑戰現任市長陳其邁？先前被點名的立委高金素梅已表態無意願，黨務高層接觸前副市長李四川後，李四川則意願不高，據悉，國民黨5連霸高市議員陳麗娜6日宣布不競選連任，並將交棒給幕僚呂謦煒參選，引發政壇揣測陳麗娜想要尋求黨提名參選高雄市長。

國民黨5連霸高市議員陳麗娜6日宣布不競選連任前鎮、小港選區，並將交棒給幕僚呂謦煒參選。（柯宗緯攝）

據《中國時報》6日報導，陳麗娜表示，自己已決定不再連任市議員，認為議員可做的事情及能力有限，因此希望能往更高層級挑戰；對於為何會挺呂謦煒參選，陳麗娜指出，28歲的呂謦煒家境清寒，不畏逆境一路苦讀到台大碩士，當過國民黨青年團總團長，但國民黨風氣與民進黨較為不同，幕僚世代比較難熬出頭，因此盼透過交棒給年輕人機會有舞台發揮。

不過，是否投入今年底高雄市長選戰或是備戰2024立委，陳麗娜仍未鬆口，僅表示稍晚將發聲明正式說明。

由於陳其邁在高雄挾執政優勢，國民黨戰將難尋，港媒《中評網》7日報導指出，國民黨高雄市黨部為了尋覓「最強母雞」，可謂絞盡腦汁，國民黨高雄市議會黨團甚至6日北上勸進李四川參選，可惜李強調，自己已在私人企業服務，不想再參與政治跟選舉。面對接下來的選戰，對國民黨而言，如何深耕高雄，讓在地優秀人才被社會看見，或許才是經營之道。