桃園一名男網友表示，昨日到超商購買三角御飯糰當早餐，吃了一口發現白飯都已經發霉長毛，檢查包裝才發現商品已過期8天，他將遭遇PO上網詢問網友，「過期8天的食品，還可以賣嗎？該客訴嗎？」豈知，大批網友卻說，過期商品的條碼刷不過，根本無法結帳，質疑原PO在說謊。

原PO昨（10）日於《爆料公社》指出，早上到超商購買3個三角御飯糰，他吃了一口肉鬆口味，覺得口感又乾又硬，仔細一看發現白飯都已發霉長毛，因為包在海苔裡，肉眼無法直接看到，他再查看有效日期為2022年4月2日17時，已過期8天，另外2個御飯糰都已被小孩吃下肚了，他將其PO上網，「想問有做過超商的網友，過期8天的食品，還可以賣嗎？該客訴嗎？」

御飯糰上的白飯已發霉，有效日期為4月2日。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文曝光，網友紛紛留言，「過期是刷不過條碼的，而且報廢食品回收的時間是每天5點跟12點，一天當中會檢查2次，不知道是你太衰還是在唬爛，我比較想看後續，這有點離奇」、「過期品刷不過吧！我之前晚上11點多去買麵包，效期是當日，可是我買當天要下架的就刷不過了，店員還叫我拿別的」、「今天買的？那查收銀機台消費的那張發票產品，看有沒有這個過期8天的商品條碼就知道了呀」、「過期8天還在架上，這個滿扯的，卡一個後續，除非這8天的大夜班都在睡覺，不然這種機率很低」。

事後原PO也再更新貼文稱自己絕對沒有說謊造謠，也已把御飯糰用夾鏈袋裝好存證，知道此事可大可小，為了保護自己也立刻回到購買的門市求證，對方也調出他的消費發票明細，並表示店長及高階主管都已開始調查。