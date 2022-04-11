大陸知名女星孟佳，過去曾是韓國女團「miss A」的其中一員，在南韓紅極一時，但女團合約到期解散後，她便回到家鄉大陸發展推出個人專輯，更經常透過社群媒體與粉絲分享工作及生活近況，使她人氣持續飆升。而近日登上音樂綜藝節目《天賜的聲音》的她，在最新一集節目中因造型「太過顯胖」而引起網友熱烈討論，甚至開始批評她的造型團隊，孟佳也忍不住跳出來回應了。

孟佳近日於音樂綜藝節目《天賜的聲音》中，與男星檀健次合作演唱《眉飛色舞》，當天她穿著一身造型墊肩外套搭配皮質連身短褲，展現超強氣勢與舞台魅力，但觀眾看到後卻不埋單，紛紛留言「這套太顯胖了」、「工作團隊在搞啥啊」、「怎麼把她搞得這麼顯胖」、「這造型太不適合她了」、「造型師拖去斬了」，意外引起熱烈討論。

孟佳在節目上的造型遭到網友批評太顯胖。（圖／微博）

而面對網友的無情砲轟，孟佳看到後也終於在昨（10）日跳出來，表示「這次《天賜的聲音》舞台造型沒讓大家滿意，是我的問題！我會好好減肥，認真琢磨造型的問題，你們給我的建議都是我進步的動力」高EQ回應酸民的攻擊。而粉絲看到後則心疼表示「到底是誰說你胖了，什麼畸形的審美觀」、「明明就是衣服的問題，怎麼會是你的錯？」、「美女妳已經很瘦了，不要再瘦下去了」、「有些人就是吃飽太閒，別理他們」、「不要再瘦了，健康就好」、「我真的一點都不覺得妳胖」、「說妳胖的人自己到底又多瘦」。