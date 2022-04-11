網紅陳沂以敢言的大砲性格性格聞名，經常在社群針砭時事，而她的言論經常引發網友們兩極態度，但陳沂向來不在乎輿論，堅持做自己，曾吐露收入不錯但相對節儉的她，對投資也堅持自己一套做法，近日在社群分享個人投資的「8字箴言」，就靠這樣的態度，突破了股市大贏大輸的特性。

網紅陳沂的收入來源，顯然不只有接連不斷找上門的業配合作而已，她近日在臉書分享自己投資的心得，讓人意外地跟大膽的個性相反，陳沂的投資態度「是超保守的那種」。

陳沂回憶小的時候，台灣股市正熱，「我看過幾個大人拿房子去抵押還做當沖，最後都搞到斷頭一屁股債」，看著這樣的情況不斷上演，讓她逐漸梳理出個人的投資準則，就是很簡單的8個字：「不要貪心！量力而為！」。

她舉例，例如想要操作外匯，「漲個零點幾一塊，跟去做飆股比起來真的沒什麼感覺，可是換的金額夠，算起來還是很多的」，而股票投資，她傾向選擇可能短期不會報衝，可是體質好的，「市場狀況不好也可能跌，但反正不是融資買，放著總會漲回來，中間還會有配息配股呀！」。

陳沂還勸誡眾人，千萬不要看某些名人鼓吹的槓桿原理，才幾天就賺一大桶金的那種，「通常他們只會講賺的，不會告訴你賠的那些」，她的想法是，如果身邊能操作的錢很多，想放手一搏當然OK，但對她來說，錢是自己賺的，她深知賺錢有多辛苦，因此希望好好對待賺到的錢，才會選擇穩定投資，積少成多就好，「不希望他們死得不明不白，每個決定都要對得起我的錢」。