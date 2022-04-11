民進黨台中市議員施志昌服務處助理傳出確診，而台中市議會今天將召開第7次定期大會，外界質疑定期會是否受影響？國民黨團對此表示，因施志昌9日晚間曾與副總統賴清德、多位民進黨民代共餐，建議同行聚餐議員即刻進行居家隔離並取消公開行程。

民進黨台中市議會黨團則表示，施志昌屬於確診者的接觸者，目前他已展開10天居家隔離；其餘曾出席9日餐會的24名黨團成員，則是接觸者的接觸者，依規定可出席議會等正常行程，但為求謹慎，已要求所有黨團成員自行快篩、確認陰性後再外出，並全程戴口罩、停止餐會，將待施志昌PCR結果出爐再調整。

國民黨台中市議會黨團書記長吳瓊華指出，議員與服務處助理每天都接觸許多民眾，施志昌的助理確診，更應該加嚴應對，避免形成破口；黨團建議，該議員及其助理、同住親友都應立即居家快篩，且應仿效蔡英文總統模式，9日晚間同行聚餐者都應居隔。

國民黨團也建議，相關單位應建議近日與該服務處助理接觸的團體或個人一併篩檢；而因為議會今天起將開會，呼籲議會行政系統落實出入口防疫措施，其他議員也應強化個人行程的清消、戴好口罩。