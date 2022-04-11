日本知名女星松田聖子35歲愛女神田沙也加，前年底疑似不堪男友前山剛久劈腿、語言暴力，在飯店內選擇輕生，松田聖子得知噩耗後，難以承受喪女之痛，因此宣告暫停所有演藝工作，如今四個月過去，她也走出傷痛宣告復出，再度登台演出時，讓所有支持她的歌迷哭成淚人兒。

松田聖子在女兒輕生後，無法從喪女傷痛中走出來，不僅演藝工作全部喊卡，連原定跨年要登台演出的《第72回NHK紅白歌唱大賽》，也臨時決定退出，甚至傳出因不願再與愛女分開，正在找尋母女倆能一起下葬的墓地，而在家撫平傷痛這段時間，幾乎都反覆聽著女兒生前的歌，讓親友們看了相當不捨，想盡辦法希望幫她走出傷痛。

神田沙也加前年底不堪男友前山剛久劈腿、語言暴力，在飯店內輕生。（神田沙也加推特）

松田聖子在沉寂4個月之後，日前於東京新高輪格蘭王子大飯店登台，宣布正式復出演藝圈，只見她強忍喪女之痛，再次登台演出的模樣，讓台下歌迷全都紅了眼眶，她談及天人永隔的女兒，哽咽表示沙也加演唱《Rock’n Rouge》的模樣，至今仍深深烙印在心中，強調今後會更加努力，和沙也加一起歌唱，也希望大家持續為沙也加加油，一席話讓人為之鼻酸。

田沙也憑著亮麗外表與精湛實力，於舞台劇上發光發熱，成功甩開星二代的包袱，不過在舞台劇公演當天卻在飯店中輕生，從留下遺書內容得知，她發現男友前山剛久與「偶像A小姐」過從甚密，甚至不斷傳訊息嘲笑她，加上男方長期言語暴力，讓她情緒崩潰選擇結束自己35歲的生命。

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