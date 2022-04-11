俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭後，戰事迄今未歇，歐美國家紛紛對俄羅斯加重制裁，俄羅斯盧布兌美元一度暴跌至121.5創新低，不過近期盧布卻一路反彈到戰爭前水準，上週五盤中最高來到76.18兌1美元，攀升至2021年11月以來最高水準，完全收復俄烏危機以來的失土，陸媒分析指出，俄羅斯央行總裁納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）祭出一大殺手鐧：盧布結算令，成功讓盧布絕地大反攻。

盧布上週五盤中最高來到76.18兌1美元，該價位若與3月7日觸及的史上新低177.2606相比，1個月強彈57%，盧布無懼制裁回到烏俄開戰前水準，靠的是烏琳娜在背後運籌帷幄。綜合陸媒報導，歐美國家制裁俄羅斯，包括把7家俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統名單，該國央行的外匯存底也被凍結，而烏琳娜除了將央行基準利率從9.5%調高至20%，以勸阻民眾從銀行提領現金外，為了防止因盧布暴跌出現大規模擠兌，更宣布釋放7330億盧布緊急緩衝基金，讓盧布跌勢暫時穩住。

俄羅斯央行祭出一連串的動作，在歐美國家阻止俄羅斯央行出售海外儲備來支援盧布時，烏琳娜則要求俄羅斯企業需用80%外匯購買盧布，也宣布實施資本管制遏止資金外流；在歐美國家不斷加碼制裁時，她又祭出殺手鐧，將盧布和俄羅斯能源綁在一起，俄羅斯總統普丁宣布向不友好國家供應天然氣要用盧布進行結算。

分析指出，歐洲國家用盧布支付能源帳單，不僅可以支撐盧布匯率，還等同於解除了對俄的SWIFT制裁。隨後，3月25日，俄羅斯央行再次出招，將盧布與黃金「掛鉤」，打破了對銀行流動性的限制。

烏琳娜在從2013年入主俄羅斯央行以來，帶領俄羅斯度過數次經濟危機，並奠定了「鷹派總裁」的聲望，亦即寧可犧經濟成長也要打擊通膨。最初她一上任就遇到國際油價大跌，烏琳娜建立浮動匯率制度，監督盧布實現自由流動，接著又因俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞，導致盧布匯價腰斬，烏琳娜動用外匯存底來阻貶盧布。如今在歐美國家加重制裁情況下，如何穩住俄烏戰爭對俄國金融體系的衝擊是她最大挑戰。