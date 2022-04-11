民進黨台中市議員施志昌服務處助理確診，施志昌上午表示，該名女助理於10日下午感覺喉嚨痛，主動快篩為陽性反應；她平時在服務處擔任行政工作、沒有在外服務，施志昌本人上午8點即到醫院採檢PCR，之後即入住防疫旅館，目前服務處所有人員都配合防疫政策。

施志昌服務處指出，該名助理平常沒有在外服務，且在服務處也都全程戴口罩，目前已進行採檢與隔離；她是10日自行快篩發現為陽性反應後，即連繫衛生局採檢PCR，晚間10點半確診。

施志昌表示，他在接獲助理通知後，隨即停止活動返家，自行快篩為陰性，服務處其他助理快篩也都是陰性；他今早在衛生局安排下到醫院採檢PCR，最慢下午結果會出爐。

對於9日晚間民進黨多位立委、議員，曾與副總統賴清德等綠營人士餐敘，施志昌強調，當晚的餐敘只有他參加，服務處人員都未參與，目前服務處所有人皆配合防疫政策，依衛生局指示行動，他也為此事驚動各界表示歉意。