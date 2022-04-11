俄羅斯政府周日表示，在西方制裁背景下，已經將用於緊急支出的儲備基金增加了2734億盧布(約35.2億美元)，以確保經濟穩定。

西方的制裁在2月24日戰事爆發後開始實施，將俄羅斯隔絕於全球金融體系和供應管道之外。

俄羅斯政府已經承諾為企業、社會支出、有孩子的家庭提供1兆盧布以上的支援，這些資金將佔去今年所有的財政收入，因此今年不會有預算盈餘。

俄羅斯政府周日的一份聲明表示，政府的儲備基金是在俄羅斯遭受外部制裁的情形下保持經濟穩定的措施；是一種現金緩衝，可用於國家預算中預期之外的支出。該儲備基金在去年也被用於抗擊新冠疫情。

俄羅斯政府也表示，石油和天然氣價格大漲，讓儲備基金今年第一季額外地獲得2716億盧布的能源收入。

俄羅斯供應著歐洲4成的天然氣消費，國際能源署(IEA)估計每天的收入進帳約4億美元；另外歐盟的3分之1石油進口來自俄羅斯，估每天的收入約7億美元。