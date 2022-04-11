八貫(1342)3月、第一季營收同創歷年同期新高，八貫表示，現階段產能依舊滿載，營運展望持續樂觀。

八貫3月營收為2.2億元，月增加17.20%、年增加23.47%，為歷年同期新高，累計第一季營收6.2億元，與去年同期相較成長41.65%，亦創歷年同期新高。

八貫第一季合併營收略遜於去年第四季6.48億元高峰表現，受到全球疫情持續，三月之後大陸、越南更是多地疫情發散，部份客戶工廠減量生產，加上烏俄戰爭造成船運運輸降載，造成第一季部分訂單出貨遞延。

八貫為全球TPU產業唯一同時具備二次與三次加工能力之領導廠商，憑藉產品競爭優勢與公司接單實力，產能利用率自去年第三季已保持滿載，3月營收較2月與去年同期雙增，係戶外產品訂單保持出貨穩健，醫療產品歷經去年一整年的庫存去化，需求已重回成長軌道，以及航太/救生產品，受惠航太產業復甦及救生衣/筏等設備的定期更新需求，訂單明顯增溫，今年第一季航太/救生產品已出貨6300多萬，推升第一季合併營收6.2億元，年增率41.65%。

八貫表示，第二季因應訂單需求，產能依舊滿載，將隨著產能擴充，中長期營運展望正向。