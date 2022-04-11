111年全國中等學校運動會4月在花蓮登場，全台超過萬名選手集聚競技，花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊積極用心、耐心籌備準備工作，並打造高規格的競賽場館，讓全國運動員盡情發揮，展現平日訓練的成果，也邀請全國的國人為選手加油。

積極培育未來國手 全中運4/16~21花蓮登場

今年的全中運以「洄瀾逐夢、競在花蓮」做為標語口號，特別邀請花蓮出身的「最速男」楊俊瀚代言。運動會LOGO設計以太陽的故鄉與城市DNA為理念；吉祥物花蓮縣鳥朱鸝布偶，以可愛文青風格展現親近溫和的個性，展現花蓮在地特色之美。

徐榛蔚說，爭取111年全中運是難上加難，需要人力、物力、財力以及執行力。縣府斥資近3億元，有效率修繕縣內28個運動場館，每個場館都必須符合國際賽事標準，其中不少項目還動用高科技設備，例如標槍運動，測量選手擲遠成績使用的光波儀（雷射光）及稜鏡，一套單價約150萬元，取代傳統費時費力的人力測量，具備準確性、科技性，也讓花蓮縣籌辦全國運動會能量被看見。

▲縣長徐榛蔚會勘全中運賽事場地 讓全國選手享優質賽事體驗。／花蓮縣政府提供

徐榛蔚也提到，花蓮好山好水，還有純淨的空氣，是最適合運動的環境。今 （111）年約有19項大型全國賽事在花蓮舉行，加上縣長盃、樂活盃，及太平洋盃等系列比賽，至少有80項體育賽會在花蓮展開，透過舉辦大小型運動賽事，強化花蓮重視運動的推廣及體育教育。

▲全中運執行委員會及協助夥伴全心投入籌辦賽事，包括各項軟硬體設備、場館配置、動線規劃及人員協調，為參賽選手提供最優質的賽事體驗。／花蓮縣政府提供

4月16日起至21日的6天賽事，將有23個競賽項目，包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇、龍舟、擊劍、划船、卡巴迪、滑輪溜冰，估計將有上萬名運動員來到花蓮，歡迎大家屆時準時收看線上轉播，為自己喜歡的選手加油打氣。（花蓮縣政府廣告）