中共中央、大陸國務院昨（10日）晚發布《關於加快建設全國統一大市場的意見》，提出了建設全國統一大市場的主要目標，包括：持續推動國內市場高效暢通和規模拓展；加快營造穩定公平透明可預期的營商環境；進一步降低市場交易成本；促進科技創新和產業升級；培育參與國際競爭合作新優勢。

值得關注的是，該意見全面清理歧視外資企業和外地企業、實行地方保護的各類優惠政策，對新出台政策嚴格展開公平競爭審查。

該《意見》部署了6個方面的主要任務，分別是：強化市場基礎制度規則統一、推進市場設施高標準聯通、打造統一的要素和資源市場、推進商品和服務市場高水準統一、推進市場監管公平統一、進一步規範不當市場競爭和市場干預行為。

該《意見》提到以下重點原則：

1、嚴格落實「全國一張清單」管理模式，嚴禁各地區各部門自行發佈具有市場准入性質的負面清單，維護市場准入負面清單制度的統一性、嚴肅性、權威性。

2、大力發展協力廠商物流，支援數位化協力廠商物流交付平台建設，推動協力廠商物流產業科技和商業模式創新，培育一批有全球影響力的數位化平台企業和供應鏈企業，促進全社會物流降本增效。

3、鼓勵交易平台與金融機構、仲介機構合作，依法發展涵蓋產權界定、價格評估、擔保、保險等業務的綜合服務體系。

4、選擇運行安全規範、風險管理能力較強的區域性股權市場，開展制度和業務創新試點，加強區域性股權市場和全國性證券市場板塊間的合作銜接。

5、加大對資本市場的監督力度，健全權責清晰、分工明確、運行順暢的監管體系，築牢防範系統性金融風險安全底線。

6、健全油氣期貨產品體系，規範油氣交易中心建設，優化交易場所、交割庫等重點基礎設施佈局。推動油氣管網設施互聯互通並向各類市場主體公平開放。

7、對食品藥品安全等直接關係群眾健康和生命安全的重點領域，落實最嚴謹標準、最嚴格監管、最嚴厲處罰、最嚴肅問責。

8、加強對金融、傳媒、科技、民生等領域和涉及初創企業、新業態、勞動密集型行業的經營者集中審查，提高審查品質和效率，強化壟斷風險識別、預警、防範。

9、指導各地區找准自身功能定位，力戒貪大求洋、低層次重複建設和過度同質競爭，不搞「小而全」的自我小循環，更不能以「內循環」的名義搞地區封鎖。

10、除法律法規明確規定外，不得要求企業必須在某地登記註冊，不得為企業跨區域經營或遷移設置障礙。

《意見》明確，將透過完善統一的產權保護制度、實行統一的市場准入制度、維護統一的公平競爭制度、健全統一的社會信用制度四方面推進強化市場基礎制度規則統一。

在完善統一的產權保護制度上，將進一步規範執法領域涉產權強制措施規則和程式，依法保護企業產權及企業家人身財產安全。同時，推動智慧財產權訴訟制度創新，完善智慧財產權法院跨區域管轄制度。