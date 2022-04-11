南韓21歲饒舌歌手NO:EL（本名：張龍俊，장용준），出道以來爭議不斷，2019年才因酒駕被吊銷駕照引起軒然大波，沒想到去年他又再度酒駕，甚至公然襲警、口出惡言威脅警方，遭到警方逮捕。而近日一審判決結果出爐，再度於南韓論壇上引起熱烈討論。

根據南韓媒體的綜合報導，NO:EL在駕照被吊銷的情況下，於2021年9月再度酒後駕車，造成交通事故，警方到場處理時，他不但不配合酒測，還口出惡言辱罵警察甚至出手攻擊對方，因此遭到檢方向法院求處3年的有期徒刑。但在8日的一審判決結果中，法官雖判定NO:EL無照駕駛、酒後駕車的罪名，毆打警察的罪名則不成立，因此判處他1年有期徒刑。

事實上，NO:EL出道時就曾因約砲醜聞鬧上新聞，在2019年時也曾因酒駕撞機車而引發爭議，當時他還曾試圖找人頂罪，甚至威脅被害者「我爸是國會議員」，被法院判處吊銷駕照，並執行40個小時的駕駛教育課程，以及1年6個月的有期徒刑、緩刑2年，其國會議員老爸張濟元（장제원）也因此請辭。

沒想到事隔2年，NO:EL又在吊銷駕照期間再度酒駕犯案，態度還十分囂張，雖事後他趕緊於個人社群媒體上發文道歉，但仍挽回不了破碎的形象，之後也遭到Glitched Company放生解除合約，演藝事業全毀，接下來他還將面臨刑罰，未來恐怕很難再有翻身的機會。