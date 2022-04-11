桃園市長鄭文燦11日防疫會議指出，桃園今日確診數超過20人，7個傳播鏈中有嘉義營區衍生的家族感染和祥儀機器人衍生的職場感染要特別注意，至於龜山科技廠Garmin全場採檢357人都陰性、青埔國中採檢444人都陰性，但楓樹國小採檢253人已累計有4人染疫，且都來自辰果美語文理短期補習班和私立親親語文數學短期補習班（夏恩英語龜山楓樹校），他也要求補習班要深入疫調，也宣布要在龜山增設採檢站。

鄭文燦說，桃園主要有7個傳播鏈，其中5個收斂中，另有1個嘉義營區衍生的家族感染，1個是祥儀機器人衍生的職場感染要進一步注意，他也提到因應科技大廠Garmin已2員工染疫，昨天有進行全員採檢，357人都陰性；青埔國中採檢444人全都陰性；楓樹國小因應3人確診，全校採檢253位也增加1位染疫，因和其他3位都是同家補習班，將針對補習班進一步疫調。

鄭文燦也提到桃園目前有4個社區採檢站可以提供免費採檢使用，包括桃園中路運動公園、中壢中正公園、八德文昌公園、平鎮龍岡採檢站，龜山因龍華科大和迴龍附近多足跡，將增設1處採檢站。

鄭文燦也說，桃園目前居家隔離人數有2830位，全國已到3.2萬人，在家居隔是主要選項，因此在家關懷照顧很重要，指示民政系統要給予最大關懷與協助，像移工無法在家居隔，就要安排集中檢疫所。

鄭文燦也提到，全台確診人數每天都有一定數字，雙北還是高過其他地區，目前快篩中央會購買800萬劑，會用合約藥劑讓民眾就近領取或透過衛生局熱區快篩，希望把成本降低，桃園也透過共同供應合約購買備用試劑，每劑約100元以下，比市面上2至300元便宜，將供特殊案子特殊快篩備用。