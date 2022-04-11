法國現任總統馬克宏在大選首輪投票的得票數領先，民調看好他能在第2輪投票後順利連任，但他絲毫不敢大意，頻要支持者再為他拉票。

馬克宏（Emmanuel Macron）可望在今天的總統大選首輪投票，以超出預期的優勢擊敗極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），兩人將於24日的第二輪投票再次對決。

根據民調公司對首輪投票結果的預測，馬克宏的得票率大約落在28.6%到29.7%之間，雷朋則是23.5%到24.7%之間，如各界預期，馬克宏與雷朋的雙人對決將再度於本月稍後上演。

法國民調機構IFOP為法國電視一台（TF1）所做的調查顯示，馬克宏將在第2輪投票中，以51%的得票率贏得大選。

IFOP表示，即便考慮到誤差範圍，馬克宏仍料將獲勝。

2017年的上一屆總統大選，也是馬克宏與雷朋進入第2輪投票，當時馬克宏以66.1%的得票率勝出。

馬克宏在首輪投票後表示，在他和雷朋爭奪總統大位的第2輪投票結果出爐前，「一切都還在未定之天」，他說接下來兩週，將「對法國和歐洲具有決定性意義」。

馬克宏在他的競選總部前告訴欣喜若狂的支持者：「別高興得太早，一切都還未定，我們接下來兩週的激戰，將對法國和歐洲具有決定性意義。」他敦促支持者「不遺餘力」地拉攏其他選民站在他這邊。

雷朋今天則表示，若她在第2輪投票擊敗馬克宏當選總統，她將致力弭平法國的分裂狀態。

雷朋在獲得與馬克宏於第2輪投票較量的資格後告訴支持者：「我不打算再等下去了，我要就此止住因為法國四分五裂帶來的淚水，這是現在的掌權者就該做到的。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110411