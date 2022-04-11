保瑞(6472)宣布旗下加拿大的密西沙加廠獲加拿大安大略省政府共同基金投資250萬加幣擴展該廠CDMO產線。保瑞董事長盛保熙表示，加拿大政府非常積極促成此次合作，顯示他們對於建設與發展製藥產業的決心，也表示保瑞優異的製造實力獲得肯定，才得以取得這項指標性的投資計畫。

盛保熙說，此次投資案將全數挹注增設新產線，將可大幅提升加拿大廠的製程技術與產能，提供在地與全球最先進的製藥技術與藥品，並吸引更多來自全球的先進藥廠的合作機會。

保瑞也將同時啟動CDMO產線拓展計畫，併同此項投資，將在未來兩年投入超過1000萬美金擴展旗下竹南廠與加拿大廠的固體製劑產線，以滿足更多客戶需求，佈局全球市場。

保瑞加拿大廠位於密西沙加市，為北美重要的生技聚落，加拿大經濟發展、創造就業和貿易部長Vic Fedeli 表示，保瑞擁有多年在全球供應鏈的經驗，具備從早期開發到商業生產所需的所有服務，為加拿大患者和全球100多個市場生產所需藥物，安大略省共同基金相當支持這樣創新的製藥公司。