今年初開盤迄4月8日共60個交易日，集中市場總成交值為18兆4,809億元，市場日均值為3,080.16億元，股票成交量週轉率為33.66％。群益證券看本周台股指數區間為17,000-17,700點，本周看好四大題材類股，包含：網通代工股、鋼鐵股（碳鋼+不銹鋼）、金融股、航運股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.各公司董事會決議宣告現金股利，然後是股東會與配息，多數公司對今年營運維持審慎樂觀（僅手機上游除外），短線股價急跌後容易反彈，加上市場資金充沛，證券劃撥存款餘額2月底增加至3.1889兆元再創新高，公司展望樂觀、技術面偏多的個股股價有表現空間。

2.金融類股指數創新高的基本面進入升息循環，鋼鐵基本面旺季也可望遞延到第3季，指數展望保守，但行情由各類股指標股基本面帶動。

3.升息導致美國債券市場大跌，長期資金3月起加碼大型科技股（如蘋果），彰顯股市是抗通膨的重要投資工具；股價修正到合理程度後，中長期投資人進場意願提升、通膨壓力與政策打房使得股市投資、存股（績優股）成為重要投資工具。