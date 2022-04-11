準系統廠浩鑫（2405）在轉型科技醫療之際，準系統核心事業聚焦工業電腦市場策略亦奏效，首季合併營收4.2億元，年增7.06％。雖3月受到缺櫃、通膨及烏俄局勢等因素干擾，營收月減、年減逾一成，回檔至1.29億元，惟看好手上商規及工業電腦訂單穩健，子公司暄達醫學之產品在歐洲因出貨遞延，皆可望為第二季進一步挹注動能。

今年以來歐洲市場重返辦公室的時程緩步，全球物流缺櫃情況持續，加上烏俄戰事導致油價飆升、通膨加劇等不利因素干擾，海空運及內陸運輸成本上升，使得客戶多傾向訂貨項目齊備後再一次性出貨，也因此造成浩鑫部分訂單業績向後遞延。

不過因應企業數位轉型與硬體升級需求，帶動浩鑫中高階工業電腦產品增揚，目前手上在商規及工業電腦產品線相關訂單能見度明確，另旗下暄達醫學雖亦因烏俄戰爭致使部分出貨遞延，惟其醫療氣墊床產線依然維持滿載，訂單需求不減，皆為浩鑫第一季營收帶來動能，亦可望成為第二季支撐動力。

展望後市，浩鑫旗下符合醫規認證的Panel PC即將推出，同時針對遠端監控結合AI應用之商規／工業電腦導入智慧零售、自助服務等商機，浩鑫亦持續積極爭取相關專案機會，預期短期內遞延之出貨效益及新產品的上市效益將逐步顯現，新專案業務也將再為其中長期營運帶來正向助益。

另在國內醫療市場布局方面，暄達醫學開發生產的「負壓傷口治療機」，繼獲得包括慈濟、北榮、新光等多家醫學中心使用後，去年亦已與台中地區診所展開策略聯盟，跨入診所傷口照護市場。預計今年還將與高雄地區診所合作、導入用於傷口照護領域，同時持續擴大在地區型及診所推廣，以深化在地深耕及在地醫療的量能。