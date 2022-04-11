台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)公告3月自結合併營收4.95億元，再創歷史新高，年增83.55%、月增72.65%；累計1-3月合併營收為11.54億元，年增63.08%、季增0.93%，第一季業績表現亮眼。

久陽表示，螺絲本業受惠於全球鋼鐵市場持續吃緊，下游端拉貨需求強勁，加上近期因俄烏戰爭，原物料成本持續上漲，價量齊揚狀況下，營收表現亮眼，不斷創下歷史新高，目前在手訂單能見度已超過半年，營運可望維持高獲利，下一步規劃持續發揮集團垂直水平資源整合效益，以期強化市場競爭力與擴大整體接單及生產動能。

在子公司方面，台鋼運輸積極轉型全方位的運輸公司，自有車隊上線載運後，集團內外營運業績明顯增加，表現亮眼，加上海空運業務穩定成長，整體業績翻倍成長。子公司榮福公司，營運效率計畫成果逐漸顯現，成長幅度突破4成。孫公司台鋼能源，也持續擴展再生能源領域並提升獲利。

董事長孫正強表示，全球鋼鐵供需缺口擴大，推動鋼價上揚，螺絲本業業績將可望再戰新高。轉投資多軌並行成果豐碩，持續挹注集團整體營收，為未來營運保持良好成長續航力。