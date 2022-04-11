國民黨台北市立委蔣萬安日前拋出中正紀念堂轉型為「台灣建設紀念館」的議題，引起各界討論。資深媒體人黃暐瀚透露，這件事情其實不是蔣萬安突發奇想，而是有與幕僚團隊進行討論，但他認為蔣萬安對此事的態度與一般評論員太像，直言「他對兩蔣總統的肯定或認同可能要更多一點」。他並爆料，深藍人已氣到發抖。

黃暐瀚今（11）日在《POP撞新聞》表示，蔣萬安拋出中正紀念堂轉型議題後，他曾詢問蔣萬安幕僚相關細節，結果得知蔣萬安此前並沒有先與藍營黨內溝通過，且對於是否要撤儀隊、搬銅像等，也暫時抱持開放態度。

黃暐瀚指出，蔣萬安之所以拋出此議題並非突發奇想，而是早在228時就想主動提出，但因烏俄爆發衝突，蔣公紀念日時又有疫情問題，才會一直延後。黃暐瀚表示，因為蔣萬安知道參選台北市長後肯定要面對兩蔣問題，包括文化部、促轉會或是相關團體等，會不斷提出兩蔣總統的爭議，甚至所謂的「殺人魔王」4個字都很有可能出現，因此才想先「拆彈」。但黃暐瀚直言「拆彈的過程很危險，拆的不好可能連自己都受傷」。

黃暐瀚認為，蔣萬安對於自己祖先的肯定，太像一般評論員，但蔣萬安除了是立委、台北市長擬參選人外，還是蔣家後人，就算想表達對此議題的看法是開放的態度，也應該展現更多對於兩蔣總統的肯定，表達出若大眾對於兩蔣總統有不滿，他會概括承受，但同時也會爭取讓台灣民眾記住兩蔣總統對台灣的建設。

黃暐瀚透露，過去幾天綠營的人對此事沒有太大的反應，反而很多深藍的人已經氣到發抖，質疑蔣萬安「難道不認同自己的家人、祖父」，認為蔣萬安應明確表達自己尊蔣，但若大眾支持撤銅像那也會尊重，否則「得罪深藍又沒有爭取到深綠，中間那塊也是模糊，這拆彈就有點得不償失」。