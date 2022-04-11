老虎伍茲成功打完美國名人賽，排名第47。（美聯社）

美國高球名人賽11日落幕，25歲的美國好手薛弗勒（Scottie Scheffler）成功守住前兩日的領先，第4輪決賽結束以278桿（-10）穿上綠夾克！薛弗勒雖然是世界球王卻是「無冕王」，這是他生涯首座名人賽以及大滿貫冠軍，「贏下這場大賽的感覺無可言喻。」上屆冠軍松山英樹並列第14名。

Scottie Scheffler cashes in his first birdie of the day in style 💥pic.twitter.com/dt2L2UsbUC — PGA TOUR (@PGATOUR) April 10, 2022

薛弗勒各輪打出69、67、71、71桿（標準桿72），決賽輪前9洞抓下兩鳥，同時身後也有北愛爾蘭好手麥克羅伊（Rory McIlroy）、澳洲好手史密斯（Cameron Smith）的威脅。麥克羅伊決賽輪打出驚人的64桿（-8），沒有任何柏忌，第13洞更是一推進洞射下老鷹，全場喝采（薛弗勒第13洞5桿打帕）。

史密斯第3輪打出68桿好成績，決賽輪前兩洞抓鳥氣勢如虹，關鍵第3洞他搞砸了，兩桿爬不上果嶺而苦吞柏忌。史密斯嘆道：「一個在錯誤時間點的糟糕揮桿。我覺得我在這個球場打得非常好，拿不到冠軍令人挫折。」第3洞薛弗勒同樣是兩桿沒爬上果嶺，沒想到他接著在果嶺邊一個短切球直接進洞！從柏忌的危機逆轉為小鳥，這可能是他生涯最重要的一擊。

從右腿重傷復出的老虎伍茲（Tiger Woods）在大批觀眾簇擁下成功完賽72洞，最後一輪打出78桿，以+13桿排名第47。雖然成績不佳，伍茲這4天的表現足以振奮人心，他同意除了摘下冠軍的那幾次，這稱得上是他生涯最偉大的一戰。