2022年屏東「第一鮪」10日在東港魚市場舉行拍賣，由縣長潘孟安擔任拍賣官，為今年屏東黑鮪魚文化觀光季揭幕，在潘縣長帶動炒熱氣氛及激昂震撼的鼓聲下，競標氣氛相當熱烈，最後由東港在地佳珍海產店以每公斤1萬零1百元標得，創下第一鮪每公斤單價歷年新高。「第一鮪」身長208公分、重達210公斤，以總價2,121,000元賣出，為今年黑鮪魚季開出紅盤!

「第一鮪」拍賣會由縣長潘孟安擔任拍賣官，特別邀請藝人康康作為拍賣嘉賓。潘孟安表示，屏東捕獲的黑鮪魚每尾都有身分證，漁民們遵守國際規範，捕撈限船限量管理，珍惜漁業資源，就是要讓台灣漁業能夠永續發展，今年琉球籍漁船「榮漁滿號」是駕駛噸位小的CT2級漁船，更是在很少見的西南方海域捕獲，是有史以來第2艘，捕獲日期則是史上第3早，此次能以小搏大捕獲，相當不容易，第一鮪拍出後也宣告今年黑鮪魚文化觀光季正式開始。

潘縣長說，屏東黑鮪魚文化觀光季將地方產業、文化、觀光等資源整合，已是全台最長壽之產業節慶活動，成功讓屏東走入全球，把屏東的美、特產、觀光整合推廣出去，帶動大東港、小琉球、林邊、新園等等周邊產業發展，今年的屏東黑鮪魚文化觀光季也即將揭開序幕，歡迎來屏東吃海鮮、享受南台灣熱情的沙灘與陽光，迎接初夏的到來！本次拍賣會準備了有趣而富教育意義的闖關挑戰，有「魚拓體驗」、「勁辣生魚片」以及「黑鮪大比拼」，讓民眾認識黑鮪魚的同時還能藉由完成挑戰獲得東港名產，好吃又好玩，活動現場入場皆落實實聯制、全程配戴口罩、測量體溫及手部酒精消毒。