前民進黨主席施明德在臉書上PO出近照，較以往顯瘦的模樣，讓關心的網友一度擔心他的健康出問題。不過施明德回應指出，是因為全家正利用「生酮飲食」(Ketogenic Diet)調節體重使然。他提到自己「4個月下來，體重已減輕了6公斤，啤酒肚幾乎完全消失了，臉頰『橫肉』也大大削尖了。」

施明德在PO文內並未說明其生酮飲食的使用方式，但一般來說，以攝取低醣、高脂肪食物為主的生酮飲食，雖然自有減重學理，爭議卻也不少。醫師呼籲，正因為生酮飲食需攝取大量飽和脂肪，因此有潛在的嚴重風險，長期恐造成營養不良、心血管疾病等，必須經由專家正確指導與適當時機才能採用，同時有些族群絕對不宜嘗試。

●甚麼是生酮飲食？

奇美醫院內分泌科葉美成醫師指出，生酮飲食並不是這幾年才忽然出現的，它其實是一種古老的治療，當年主要用以治療癲癇，但隨著癲癇藥物發展，這個療效逐漸式微。

至於生酮被用於調控體重的原理，簡單來說，是因身體本是利用碳水化合物當作運作能量，但生酮飲食採取「只吃微量碳水化合物、額外吃入大量的脂肪」的方式，讓人體能量來源的碳水化合物不足，就只能轉而消耗脂肪，逐漸使體內脂肪減少，達到減重的目的。近年來有多位名人曾標榜透過生酮飲食成功減重，一時之間蔚為風潮。

生酮飲食基本上限制米飯麵食等高精緻澱粉，也大減水果、牛奶等含蔗糖、果糖與乳糖食材的攝取量，但可吃油脂豐富的肉類，如三層肉、五花肉、紅肉、有肥魚肚的魚肉，再使用橄欖油、奶油、牛油、椰子油等來烹調食材。

●生酮減重或有短期效果 醫示警：長期風險高

好食課執行長、營養師林世航指出，生酮飲食限制蔬菜、水果類及全穀雜糧類的攝取，使得微量營養素如維生素Ｂ群、維生素Ｃ膳食纖維攝取不足，提高了腸道不適風險。國健署也指出，國人每日均衡飲食建議的熱量組成，應為50%碳水化合物、20%蛋白質及小於30%脂肪，但生酮飲食的碳水化合物少於10%，脂肪的比例可能高達70%。

長期實施生酮飲食，容易導致營養不均衡、或攝取過量的脂肪和蛋白質，對肝、腎臟造成負擔。因此許多生酮飲食執行者，血壓都偏低，更容易誘發心血管問題。

葉美成醫師也提醒，2018年國際期刊Diabetes Care明確指出，根據研究糖尿病患者使用生酮飲食的治療，只有短期內看到對血糖會有幫助，並且不建議實行超過3到4個月。

●生酮飲食禁忌族群

臨床上發現，生酮飲食者恐易因礦物質與微量元素缺乏、纖維不足等問題，導致抽筋、心律不整、便祕，其他常見的併發症還有胃痛、頭暈腦脹、飢餓感增加、疲憊、焦躁、口臭、頭痛等。也有報告指出，生酮飲食使用者的血脂肪、血中膽固醇濃度也升高。

醫師建議，下列族群若有減重需求，應尋求專家指導，不宜自行採用生酮飲食法：

1.懷孕；

2.心血管疾病；

3.肝臟疾病；

4.腎結石；

5.血脂肪過高、痛風、高尿酸血症；

6.慢性腎臟疾病、慢性代謝性酸血症；

7.先天性代謝異常；

8.嚴重胃食道逆流；

9.第一型糖尿病；

10.使用排糖類藥治療糖尿病的人。

葉醫師強調，以內分泌新陳代謝科常見的糖尿病和肥胖症而言，短期3~4個月使用生酮飲食，確實是可以達到不錯的減重效果、糖化血色素數值進步，但是生酮飲食是否能夠讓人更長壽或是更健康，目前並沒有長期的研究證據支持。對於想減重者，建議還是以均衡飲食與適量運動作為宜。