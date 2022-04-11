交通部配合行政院振興五倍券措施推出國旅券1000元，因為金額最高，且發放了240萬份之多，當時是抽獎最踴躍的加碼券。不過本月底就要到期，竟然只用了56％，交通部長王國材今（11）日至立院備詢前表示，月底到期以後，剩餘的款項會拿去補助旅行業。

王國材今日赴立法院交通委員會專題報告「疫情下觀光旅遊發展防疫作為及國旅券後續規畫情形」並備質詢。

根據交通部統計，國旅券面額1000元，總計抽出241萬4992份，從2021年11月1日使用至2022年4月30日；至今年4月7日共領取238萬6044份（98.8％），使用134萬4035份（56.33％），使用金額13億4403萬5000元。

資料指出，至4月7日已輔導8206家業者成為合作店家。觀光局亦持續積極與合作店家共同行銷推廣，推出加碼獎項及各樣態優惠方案，鼓勵持有國旅券民眾盡速使用，進而達到振興產業促進經濟的效益。雖受疫情起伏及天候影響出遊意願，以目前已使用134.4萬份國旅券計算，已帶動至少268.6萬人出遊，以每人每次支出2433元，推估已帶動旅遊及周邊產值65.4億元。

國旅劵使用期限只剩不到3周，但是本土疫情嚴峻，如何引導民眾觀光？王國材表示，旅館業、遊樂區業等都有防疫指引，大家按照執行。他個人還是鼓勵觀光，目前就按照平常二級、假日三級防疫規定來執行。

王國材說，國旅劵現在使用率56％，4月底就會結束，剩餘款項轉到旅行社的特色旅遊。考慮到這個錢也不多，且旅行業是龍頭，可以帶動食宿遊購行，所以從龍頭來補貼團體旅遊，繼續維持觀光熱度。