歌手「阿妹」張惠妹時隔7年重返小巨蛋舉辦演唱會，事前主辦單做好各種防震措施，也要求歌迷，不要跳動，但仍被小巨蛋附近的中華里里長游吉興夫婦抗議多處房屋震不停，到北市府前靜坐抗議，里長太太陳情時還一度激動向北市副市長黃珊珊下跪，引起大批粉絲不滿，到該里辦公處Google評論刷爆1星負評，被洗到剩1.1顆星。

張惠妹2015年在小巨蛋演唱《三天三夜》，全場歌迷嗨到邊唱邊跳，造成周邊住宅不停震動，居民群起投訴，小巨蛋還為此增訂「阿妹條款」，明訂演唱會分貝數超標就斷電，日前張惠妹再次站上小巨蛋開唱，主辦團隊為避免劇烈震動，事前做好防震措施，還不斷在演唱會上提醒歌迷不要跳，至今每場演出的震動值都沒有超標。

然而小巨蛋附近的松山區中華里里長夫婦9日到北市府前靜坐抗議，里長太太還向黃珊珊下跪陳情，盼改善震動情形，而里長夫妻下跪事件也引起網友、歌迷不滿，湧入中華里里辦公處的Google地圖灌爆1星負評，留言酸：「做秀做過頭，一顆星剛剛好」、「作秀的里長不可取！」。

還有人表示，「請解決小巨蛋演唱會的根本問題才是重點，對事不對人好嗎？阿妹沒有錯」、「一顆星都嫌多，只想房價漲，又要鴉雀無聲，好貪心啊」、「最好只有阿妹演唱會會震，就你最誇張」，該里辦公室的Google評論被洗到剩1.1顆星，更一度刷出1千多則評論，不過疑似是負評太多，到今早只剩100多則負評。

松山區中華里辦公室遭網友出征，Google評論被洗到剩1.1顆星，一度有千則負評，但是到今早只剩下100則。(翻攝自Google地圖)