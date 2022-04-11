澳門贏到足信義敦化兩店同步推出壽星贏到足，當月壽星點卜卜蜆鍋玩俄羅斯輪盤，轉中多少數字就送多少蛤蜊。（澳門贏到足提供）

贏到足茶鋪使用三薰花茶推出三款春季飲品，搭配鍋物清爽解膩。（澳門贏到足提供）

澳門贏到足信義敦化兩店同步推出壽星贏到足，點卜卜蜆鍋玩俄羅斯輪盤，最大獎龍蝦一尾。（澳門贏到足提供）

澳門贏到足-卜卜蜆專門店-小魚花生。（澳門贏到足提供）

澳門贏到足-卜卜蜆專門店-卜卜蜆鍋情境照。（澳門贏到足提供）

看準台灣鍋物市場少有順德風鍋物之藍海商機，台灣「澳門贏到足」創辦人選派廚藝團隊赴澳門拜師學藝，將台港巨星尋香密訪的順德菜馳名美味於台北完美呈現，餐廳名「澳門贏到足」充滿財運好兆頭，更代表師承澳門正宗口味，結合贏到足茶鋪，由香港金茶王亞軍孫言睿領軍、主打道地港味手工沖茶，目前擁有兩店。

位於忠孝敦化商圈的澳門贏到足-卜卜蜆專門店，獨家與雲林四年連霸冠軍的台西聚鮮合作，嚴選冠軍文蛤入鍋，除了專注於正宗經典原味、香濃芝士濃湯、勁辣上湯胡椒、藥膳溫補暖湯、秘製麻辣紅湯五款風味的卜卜蜆鍋之外，為提供來店客人更多餐點選擇，特別於春暖花開之際，即日起獨家推出「火焰雞」(售價980元)，選用國宴指定食材桂丁雞去骨雞腿肉醃製入味，再以特選25度米酒加秘製醬汁悶煮，上桌淋米酒點火燒出酒香，兼具視覺、嗅覺、味覺多重享受，還可加大骨高湯涮煮蔬菜響鈴捲，一鍋二吃。另推出黃金泡菜、小魚花生等佐酒小菜開胃涮嘴。

此外，為讓消費者沉浸式體驗澳門美食與賭場火熱氛圍，澳門贏到足信義店與忠孝店同步推出「壽星贏到足」活動，當月壽星凡點卜卜蜆鍋即可玩俄羅斯輪盤，贈送與轉中數字同數之文蛤，轉中數字0送龍蝦1尾，「當日」壽星轉中數字蛤蜊加倍送，轉中數字0除龍蝦一尾再加送一斤蛤蜊，讓壽星試手氣享美味，每桌限玩一次，壽星本人須出示證件。

贏到足茶鋪則選用「三薰花茶」調製茉香綠茶、凍檸綠、蜂蜜綠茶等3款綠茶飲品迎接盎然春意，品享鍋物搭配更為解膩。

兩店同步於每日13：00、20：00推出飲品「整點加碼贏到足」活動，凡加點飲品即可玩俄羅斯輪盤享受輪盤樂趣與超high氛圍。(飲酒過量，有害健康)