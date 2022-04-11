台中市一名86歲陳姓老婦，騎三輪車出門撿回收，竟從太平一路騎到大里，但卻忘了怎麼返家，只表示自己出來撿回收，警方在聯絡不到老婦人家屬的情況下，發現三輪車前掛著牌子，上面寫著老婦人家屬的電話，經通知家屬前來派出所帶回家。

霧峰分局內新派出所副所長孫偉鈞、警員高偉星日前接獲報案，大里區新仁路二段有一名老人騎乘三輪車在路上，似是不知何去何從，警方獲報後立即到場，發現年約86歲陳姓老婦家住在太平區。

老婦向警方表示，自己出來撿回收，騎著三輪車不知道為什麼會騎到大里區來，也忘記怎麼回家，幸好眼尖員警發現三輪車前掛著牌子，寫著老婦人家屬的電話，經通知家屬前來派出所帶回家。

老婦兒子表示，媽媽有多次離家未歸的紀錄，由於平日大家都要上班，沒有辦法24小時看照陪伴，感謝警方熱心的協助媽媽安全返家。

霧峰分局長李建興表示，家屬照顧患有失智症狀、走失紀錄的患者辛苦，多少會有疏忽之際，為迅速找尋走失患者，很多家屬向社會局申請愛心手鍊，但有的長者因佩戴不習慣問題往往將愛心手鍊拿下，可在其身上置放家屬聯絡方式，不慎走失時，向警察機關報請協尋，盡速幫助長者返家。