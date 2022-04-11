香港昔日一線小生林俊賢 (Wilson) 演出電視劇《男兒本色》走紅，他以俊俏顏值和高帥外型而成為男神代表，林俊賢還被稱為「香港第一美男」，但林俊賢日前卻被酸「老成這樣」，不過在林俊賢曬出的近照中，他則是顏值逆齡大回春。

林俊賢日前在短影音平台Po出一段的耍帥影片，但他露出正臉時，卻被不少網友大嘆昔日男神似乎衰老不少，指林俊賢滿臉皺紋、老成這樣，不過林俊賢態度反而相當大方，打趣回應：「還是國際標準的青年人，我還可以50公尺自由式游泳28秒」，高EQ回應網友負評。

林俊賢日前被嫌老。（圖／取材自抖音）

相隔數月後，林俊賢則再曬出短片，頂著一頭黑髮的他，皮膚光滑細嫩，身材也毫無走樣，林俊賢活潑地對著鏡頭擠眉弄眼，甚至活力十足地和工作人員討論拍攝狀況，林俊賢完全看不出已61歲，無論是顏值和身材狀態都維持得很好。

林俊賢顏值回春。（圖／取材自抖音）

林俊賢以《男兒本色》、《名門》、《上海大風暴》打開知名度，而林俊賢在80年代末期與周星馳、梁朝偉、黎明、劉青雲以及溫兆倫等並列TVB一線小生，後來電影市場不景氣，於是林俊賢在1996年轉行從商，全面退出娛樂圈，又在2000年發展影視製作，而林俊賢2013年復出拍戲後，林俊賢2017年再次加盟邵氏兄弟電影公司，並演出《風林火山》，林俊賢雖然近年較少出現螢光幕前，但仍會透過社群網站分享生活。