連鎖餐飲集團六角(2732)2022年3月營收回升至今年高點，首季雖受兩岸疫情升溫干擾而「雙降」，但「Chatime日出茶太」首季門市仍淨增達40家，可望明顯挹注高毛利的加盟權利金收入，配合持續進行開源節流，集團看好首季獲利表現正向可期。

六角董事會通過配息約2.34元，7日以108元參考價除息交易，首日觸及109.5元、填息率達60％，8日進一步上攻114元，2天便完成填息，今（11）日受賣壓出籠影響開低，下跌3.15％至107.5元。三大法人上周小幅賣超13張。

六角公布2022年3月自結合併營收3.45億元，較2月3.06億元成長達12.8％、較去年同期3.82億元減少9.69％，為今年高點。累計首季合併營收9.85億元，較去年第四季11.4億元減少達13.56％、較去年同期10.91億元減少9.68％，仍創同期第三高。

六角表示，首季營收「雙降」主因兩岸疫情升溫，經濟活動減緩導致杭州瑞里業績下滑。不過，隨著多數國家的經濟活動重返常軌，「Chatime日出茶太」新展店地區鎖定澳洲、歐美與東南亞市場，首季淨增家數達40家，穩固領先地位。

六角指出，「Chatime日出茶太」首季成長表現最佳為澳洲子公司，主因當地疫苗接種率在全球名列前茅，經濟生活幾乎已恢復正常，尤其澳洲2月總經數據零售銷售額飆升9.1％，為歷史次高紀錄，3月澳洲子公司Chatime Group營收年增達逾4成。

在澳洲內需力道復甦強勁下，「Chatime日出茶太」已成功搶灘沖泡飲品市場，首季已有4款沖泡式奶茶在當地龍頭超市Woolworths超市上架販售，且市場反應銷售熱烈，為公司增添新的營收成長動能。

展望後市，六角力拚「Chatime日出茶太」總店數目標達1500家，旗下天恩粉圓營運表現亦可望同步提升。隨著兩岸因疫情而影響的經濟活動逐步恢復下，預期杭州瑞里與王座國際營收將可望逐步回溫，預期在站穩市場領導地位下，營運將隨著景氣復甦重返成長軌道。