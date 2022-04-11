晶相光(3530)獲神盾(6462)溢價公開收購，以上周五收盤價100元計算，溢價約23%，帶動今晶相光開盤直接跳空漲停，鎖住110元，逾11.5萬張大單等買，神盾股價則小跌震盪，早盤跌幅近0.5%。

神盾上周五董事會通過，將公開收購晶相光(3530)普通股，每股收購價格為123元，預計將收購晶相光約5.12%至23.03%股權，以晶相光昨日收盤價100元計算，溢價約23%。

神盾主要研發生物辨識感測晶片，同時開發人工智慧演算晶片、飛時測距(Time of Flight, ToF)3D感測晶片，並投入類比AI運算晶片等。晶相光主要從事設計開發CMOS Image Sensor(互補式金屬氧化物半導體影像感測器)之IC產品，主要應用於安防監控、行車記錄儀及環景監視等車用影像、視訊攝影機等消費性影像，以及醫療生物感測晶片等。神盾希望藉由本次公開收購，結合晶相光高階感光處理晶片技術能力，以及神盾投資和研發具AI智慧影像處理晶片技術(ISP)，並搭配致力發展的動態影像感測技術(DVS)，加速神盾在車用市場及安全監控領域發展，預期於產品組合及研發技術資源互補與合作下，可有效擴展營運規模與效益，提升公司競爭力。

神盾指本收購案所需資金將以自有資金支應，以晶相光目前股本7.81億元計算，此收購案需要的資金將為4.92億元至22.13億元。而此案，將依法向金融監督管理委員會申報並公告始得為之，預計申報日將不晚於民國111年4月12日。