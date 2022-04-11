因加入制裁俄羅斯行列，日本擔心在俄國開發的液化天然氣項目，隨時可能中斷，因此也緊急從馬來西亞、澳洲以及美國調度可用的能源燃料。

日本天然氣進口商表示，雖然從2月以來，已將一些用不完的液化天然氣運到歐洲，但在未雨綢繆下，與卡達等一些國際長約還是持續履行不變。

另外，日本已承諾不會退出，在俄羅斯庫頁島薩哈林2號（Sakhalin-2）年產1000萬噸的油氣開發計畫，不過，部分日本供電業者還是擔心俄國會斷掉這條能源供應鏈。

廣島瓦斯(Hiroshima Gas)雖有與薩哈林2號，簽訂每年購買約20萬噸液化天然氣的合約，且到期時間是2028年3月，但也怕突然斷貨，故正向馬來西亞洽商進口中。

為抗議俄羅斯大軍壓境烏克蘭，日本政府於8日時宣布，禁止進口俄羅斯的煤炭，並誓言恪守與G7(7大工業國)約定，減少對俄羅斯的能源依賴。不過，日本政府表示，不會放棄在俄羅斯投資項目。

事實上，俄羅斯是供應日本能源的大戶，以液化天然氣來說，就占了日本進口量的1成左右。其中，日相岸田文雄的故鄉廣島，一年使用的天然氣約一半是從俄羅斯來的。同時，東京大概有一成也是。

有4%天然氣向俄羅斯採買的大阪瓦斯(Osaka Gas)，已改向澳洲以及美國接洽。萬一俄羅斯的供給中斷，大阪瓦斯表示，就會直接在現貨市場搶貨。

2011日本東北關東大地震之後，因發生福島核災，在安全考量下絕大部分核電廠都暫時關閉不運作。因此，也增加日本對外國能源的依賴程度。

薩哈林2號是由俄羅斯天然氣，全球第2大石油業者殼牌，以及日本三井還有三菱的一項共同開發計畫。這兩家日本公司所持有的股份，分別是12.5%以及10%。不過，殼牌3月放棄這項合資計畫，給日本業者帶來不少壓力。

據悉，日本政府遲遲不願撤資，也是擔心被中國大陸白白占便宜，填補上這一缺口。在減少俄羅斯天然氣購買之後，日本也付出慘痛的代價。預估日本在現貨市場至少要狠砸1兆日圓，約108億美元向它國採買。

為了要兌現美國總統拜登在2月所開出的支票，日本一直將自己用不完的天然氣轉運往歐洲。調研單位Kpler統計，自2022年初以來，日本所租用的29艘液化天然氣船已到達歐洲。日本這趟提供的液化天然氣約有200萬噸，相當於2022年初以來，進口歐盟的6%左右。

日本政府無奈表示，從俄羅斯進口能源雖有很大的風險，但自己無力大量生產石油或天然氣，所以，能源的問題始終是心中的一塊大石頭。