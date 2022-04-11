醫示警17天後單日確診破萬 陳時中：藥物這兩天會有好消息

本土疫情升溫，精神科醫師沈政男表示，若全台的Rt值 （病例再生數）一直維持2，那麼一個禮拜後，國內單日確診人數就有可能破萬例，但台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰認為，台灣每日要新增萬人確診很困難，因為採檢量能要一天達到100萬，才會有1%的陽性率。

蘇一峰昨（10）日於個人臉書指出，其實台灣很難每日新增1萬人確診，因為採檢量能要一天100萬，陽性率達1%，才會驗出1萬例，但他也認為冰山下可能還有許多沒有被驗出的隱形確診者。

此說法讓網友不禁想到去年5月爆發的疫情，「所以會因為檢驗量能太小，未來又會不斷校正回歸？」、「校正回歸又要出現了？」、「重點不是檢驗量能不足，是政府根本不想廣篩普篩，怕確診大爆炸，打臉他們的假防疫神話」、「篩檢量能也是防疫能力的一環，所以只要不提升篩檢量能，就能壓制疫情」、「就是這樣才讓人擔心」。

昨日的疫情記者會中也有記者詢問陳時中，依照Rt值推算，一個禮拜後確診人數會破萬，「有這個可能性嗎？具體降Rt值的方式為何？」但陳時中並沒有正面回應，僅表示國內的Rt值目前是介於2.0至2.5之間，10日新增431例，與9日的442例相比，確診人數有稍微下降一些。