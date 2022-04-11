國民黨桃園市長人選紛爭引發支持者憂心，羅智強11日早上在市議員梁為超陪同下，從中壢監理站搭公車到中壢火車站，再一起搭台鐵到松山車站向通勤族問候。他說，風風雨雨皆已經放下，他走進桃園傾聽民意，形成政見，「努力成為最強的桃園市長」。

羅智強強調不會脫黨參選桃園市長，他上午7點轉換不同大眾運輸工具，向上班、上學通勤族打招呼，體驗中壢通勤族的甘苦。羅智強表示，親自體會桃園通勤族的辛苦，也是向在地議員請益，從中壢開始，之後也會從不同區，搭客運、捷運各種交通工具通勤，他將藉由這些傾聽請益，研擬「桃園通勤政見」。

梁為超則說，國民黨需要更多的人才投入選舉，他認為羅來參選對桃園只有好沒有壞，在眾多的優質人才選出最好人才才是國民黨之福，羅是空戰實力很強的人，雖整體對地方不是很了解，未來不管是誰來選，地方與空戰結合，國民黨會有很大勝算。

有關媒羅智強近期臉書發文聽《我是不是該安靜的走開》這首歌，是否想傳達其他意涵，他表示，這首歌的下一句是「還是該勇敢留下來」，人心是肉做的，羅智強對國民黨有很深的感情，有很多戰友以及夥伴，過去到現在大家一起贏一起輸，已經16年了，所以羅智強對國民黨有放不下的感情。