農委會主委陳吉仲曾說「全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼穩定」，也否認補貼是干預市場機制。今(11)日立委指出，台灣農業的事實是穩定超產與缺貨，大量補貼和生產獎勵更是沒收市場機制，大可直說台灣農業就是需要政府的協助。

立法院經濟財政聯席會今日審查「農業保險法第十條條文修正草案」案。

民進黨立委林岱樺質詢時問及「台灣農業決策理念」時表示，根據長期觀察，農委會處理農產業問題的慣用手法採即時、便民、足量、到位的補貼，以及投入鉅額資源升級產業、促其轉型。

舉例來說，三級警戒禁止餐廳內用等管制，導致全台雞蛋消費不足而供應過剩，農委會以每宰一隻雞「補貼5元」降低產量；但在缺蛋後又每台斤補貼3元獎勵，專案貸款禽舍升級等，雖然農委會長期以危機成為轉機，但也造成國家農業失去市場性。

林岱樺指出，陳吉仲主委曾說「全世界沒有一個國家的農業像台灣一樣穩定」，但事實上我們的農業卻是「穩定超產和缺貨」，農產過剩就收購去化、欠收就補貼救助、價格飆漲就凍漲、價格崩跌就政策獎勵市場，到後來產銷沒有調節，預警機制長期失靈，等同沒收市場機制。

林岱樺問到，目前的鉅額補貼僅是短期止血的辦法，是否台灣農業特質就是需要政府的手介入，是否價格干預、生產補貼成了常態性政策工具，市場機制伴隨政府控制才是最適合台灣農業的模式？

陳吉仲回應，相關農業補助是法定義務，例如天然現金災害救助是明文規定；再者，因為農業有許多外部效應，歐盟、美國日本也都有綠色環境給付，不是只有台灣才有，因此不是對市場干預，也符合WTO的規範。

陳吉仲強調，若不尊重市場機制，資源就無法有效利用，措施不是要干預價格，而是要穩定供需。

「為何不直說我們就是需要政府的協助！」林岱樺表示，台灣因為土地不足，小農經濟無法像國外一樣採大規模農業，國內農業和相關產業要如何導入企業經營的精神才是正辦，市場體質才會逐步提升，我們不要和國外比，和自己比就夠了。