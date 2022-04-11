羅智強體驗桃園通勤路，從中壢搭車至台北松山車站。（羅智強辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強今天從中壢出發到台北，由桃園市議員梁為超陪同體驗通勤路，他表示，將來如果有幸當桃園市長，要成立桃園通勤優化專案小組，改善通勤族問題。梁為超說，羅智強在空戰是最強的，但在地經營是一大課題。

羅智強說，今天從桃園中壢監理站，搭公車到中壢火車站，再搭台鐵到松山車站，接下來搭公車到北市議會，完整走一段通勤路，一趟就是1個半小時、來回是3小時，作為市長擬參選人，身體力行去體會通勤族所經歷的辛苦，才能將心比心提出對桃園通勤族最好的政策。

羅智強指出，議會工作還在，每天採取不同交通工具通勤，才能完整形塑通勤政策構念，將來如果有幸當桃園市長，要成立桃園通勤優化專案小組，針對桃園通勤族的需求跟問題優化與改善，打造首都級的桃園通勤環境。

對於第一個站出來挺羅智強，會不會擔心有壓力？梁為超表示，「我想壓力倒是不大」，但他認為基層民意代表對於桃園未來選情也是相當憂心，到底我們的母雞什麼時候要出來？我們要的是最強的母雞，只要透過公平的機制選出，在地民意代表絕對全力支持。

梁為超指出，羅智強在自媒體經營，不可否認，臉書按讚數118萬是藍營排名第二名，在空戰部分相信羅智強目前是最強的，但是在在地經營，要怎麼跟議員、議長結合，是一大課題。

外界認為，羅智強空戰很強，但侷限於同溫層，羅回應，代表還有要改進的空間，不管是外界說空戰議題不錯，但是在地的連結性就是要努力的地方，會把這些意見當作寶貴的指導，努力克服劣勢跟缺點。

日前羅智強透露最近他常常聽《我是不是該安靜的走開》，羅說，是不是該安靜地離開？下一句是「還是要勇敢留下來」，他對國民黨有很深的感情，包括我很多的戰友、夥伴，已經16年了，國民黨不管提名誰都會全力支持，不會脫黨參選，這是因為他國民黨有很深的情感，個人小小的感懷而已。

被問及民調該不該把他放回去？羅智強說，「參選在我、提名在黨」，參選是他個人要努力的抱負，但是並沒有非我不可，不管是初選、協調、民調，甚至徵召，只要國民黨提名的那一刻，是他，他就會全力以赴拚下去；不是他，就會幫助支持國民黨提名的候選人。

至於是否跟主席朱立倫喊話再納入，羅智強指出，朱跟他有個最大公約數就是希望桃園贏，他也希望大家給朱立倫多一點空間，不管用任何方式把人選提出來，他都會尊重，所以也沒有喊話的問題。

若在桃園沒有被提名，會不會考慮其他縣市？羅智強強調，凡事專注當下，把份內現在該努力的事情做到極致，未來心不可得，不用去想太多假設性的狀況。