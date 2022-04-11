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「受不了違停欸！」一部行車紀錄器在網路上引起話題，只見一輛白色自小客車臨停在路上，但車門打開，走下一位婀娜多姿穿著熱褲的長腿正妹，讓人不曉得眼睛該往哪擺，短短13秒的影片讓網友邊流口水，直呼「看超多遍」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」10日上傳一部13秒影片，事發地點位於桃園市中壢區中美路二段上，一輛白色自小客車違規臨停在路上，擋住慢車道，接著右側後門被打開，一位身穿白色外套與黑色短褲的正妹走下車。

下段畫面緊接著播放更靠近長腿正妹的視角，不少眼尖網友留意到，正妹的黑色短褲長度超害羞，前後高開岔，一雙長腿一覽無遺之外，後方的屁股蛋若隱若現，讓人不曉得該往哪裡看。

影片曝光在網路上後，不少網友看得很嗨，紛紛幽默表示，「為什麼會有兩種角度，這真是，太專業了」、「有這種違停可欣賞 是一件不錯的事情」、「你的專業已經到了另一個更高的境界了」、「這個真的嚴重違規，後座乘客應該需要帶進小房間好好教育交通安全觀念」。

值得一提的是，根據道路交通管理處罰條例，違規臨時停車可處300元以上600元以下罰鍰，若在禁止臨時停車處停車，則可處600元以上1200元以下罰鍰。