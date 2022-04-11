1名男網友在《Dcard》發文抱怨，爸媽管超多，甚至連他的頭髮何時該剪都要干涉，消遣自己是可悲大學生。網友們紛紛回覆：「同樣住家裡，郵局帳本印章身份證被收走，甚至還有門禁，最晚8點多，不過我倒是沒被管剪頭髮」、「可悲什麼？都大學了，打工不會唷」。

原PO在社群網站《Dcard》抱怨，他住家裡，礙於還在讀書，經濟尚未獨立，但他每次剪頭髮都需要徵求爸媽同意，爸媽每次必問說：「怎麼那麼快要剪？又沒很長」，原PO心想：「正常男生不都1個月剪1次嗎？」還自嘲自己大概是社會底層，才事事都受人擺布。貼文一出引起網友們熱議。

網友們紛紛留言：「可能管教很嚴格，什麼都要管」、「沒錢就去打工啊」、「畢業後工作搬出去住自己獨立」、「爸媽都一直叫我剪髮，巴不得讓我禿」、「還好我都剪100」、「同樣住家裡，郵局帳本印章身份證被收走，甚至還有可悲的門禁（最晚8點多）不過我倒是沒被管剪頭髮」、「只要有自己賺錢，基本上你要怎麼花錢沒有人管你」、「不少人也這樣吧？有些長輩對髮量髮型有固定偏好，我奶奶也希望我頭髮別剪太短，這事實上也沒什麼啊？」、「可悲什麼？都大學了，打工不會唷」。