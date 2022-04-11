法國在周日進行了總統大選投票，現任總統馬克宏(Emmanuel Macron)和挑戰者勒龐(Marine Le Pen)兩人都有資格進入4月24日的第二輪投票，進行最後的一對一對決，外界認為這是親歐的經濟自由派對決極右翼民族主義者的競爭。

在周日第一輪統計96%的選票中，馬克宏目前獲得27.41%的選票，勒龐獲得24.03%的選票。預計稍晚會進入完成總票數的計票。

Ifop的民調專家預測選情將會很緊繃，馬克宏為51%，勒龐為49%，差距相當的小，以至於無論哪一方的勝利，都會在誤差範圍內。其它民調機構對馬克宏預測支持率略高，高達54%，但是無論如何，這都會比馬克宏在2017年以66.1%的選票擊敗勒龐的優勢小得多。

在第一輪投票完之後，其他候選人紛紛承認敗選，除了一位極右翼的參選人之外，其他人都敦促選民要在第二輪投票阻止勒龐當選。

在過去幾周，由於一項關注生活成本議題的競選攻防，讓勒龐蠶食了馬克宏10個百分點支持度。勒龐表示，她才是弱勢的保護者。

外界認為，4月24日勒龐如果勝選，將帶來類似於英國脫歐公投或是川普(Donald Trump)2017年入主白宮的打擊。法國將從推動歐洲一體化的力量，搖身一變成為由對北約(NATO)軍事聯盟持懷疑態度的歐元懷疑派所領導，市場將引起波瀾震盪。