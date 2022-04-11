近日，北京紀檢監察網通報十二屆北京市委第十三輪巡視對市委台灣工作辦公室等11家單位黨組織展展開常規巡視、提級巡視和專項巡視回饋情況。本輪巡視自2021年10月至12月約2個半月。值得注意的是，其中提及市委台灣工作辦公室的項目和資金管理存在廉潔風險。

通報文中指出，北京市台辦統籌推進首都對台工作標準不夠高，立足新發展階段分析研究對台工作特點規律不夠。堅持「嚴」的主基調不夠持續有力，項目和資金管理存在廉潔風險，執行民主集中制不到位。

另外針對北京市台灣同胞聯誼會黨組方面，則點名履行「服務台胞、服務發展、服務大局」職能還有差距，聯繫服務台胞不夠主動，發揮橋樑和紐帶作用不到位。貫徹落實新時代黨的組織路線還有短板，執行「三重一大」制度不嚴格等。

此外，在市政府外事辦公室（市政府港澳辦）黨組部分，也指出圍繞推進北京國際交往中心功能建設發揮職能作用還有差距，落實對外交流工作、研究謀劃港澳深度參與首都建設用力不足；黨風廉政建設存在薄弱環節；幹部隊伍建設還不適應新形勢新任務要求。

根據《北京日報》引述該通報顯示，11家單位黨組織存在貫徹落實中央決策部署和市委要求不到位、一些領域存在廉潔風險等問題。巡視期間，巡視組在被巡視單位收到反映一些領導幹部的問題線索，已按規定轉市紀委監委、市委組織部等有關方面處理。