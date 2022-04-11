宜蘭地檢署檢察官吳志成，2019年年終職務評定結果為未達良好、 考績丙等，他不服提告遭行政法院駁回後，他對2020年考績丙等也提告，請求法官撤銷宜蘭地檢署的職務評定，但台北高等行政法院認為原處分及復審決定都無違誤，駁回吳的請求。可上訴。

因經常遭檢察長和主任檢察官退件，在全台1300多位檢察官中被稱為「退案王」的吳志成， 65歲是司法官學院第28期結業的資深檢察官，曾任花蓮、宜蘭地檢署主任檢察官。

吳志成因不服去年4月宜蘭地檢署職務評定通知書核定他2020年的年終職務評定結果為未達良好，他不服提起復審，仍遭公務人員保訓委員會駁回，吳提起行政訴訟。

台北高等行政法院指出，宜蘭地檢署審酌吳在2020年辦案之正確性90.0％及定罪率90.3％，不僅均低於其所屬檢察官之平均值，且他起訴被判無罪確定案件也比其他檢察官高，年終職務評定核定為「未達良好」，是機關首長對所屬檢察官的綜合評價與判斷。

合議庭認為，宜蘭地檢署的職務評定結果出於錯誤之事實認定或資訊，也無違反一般公認之價值判斷標準及逾越權限或濫用權力之情形，法院應予適度尊重，吳請求撤銷處分沒有理由，判決駁回。