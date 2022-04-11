日本桌球天后福原愛與台灣桌球王子江宏傑結婚5年，育有一雙兒女，不料婚姻破局，福原愛更在婚變前就被拍到與男性友人於橫濱約會，兩人雙雙離婚後正式交往，福原愛還傳跟閨密透露有再婚的打算，卻遭男方前妻踢爆兩人早有曖昧，更直指福原愛倒追，是破壞他們婚姻的主因，但福原愛實質生活似乎不受影響，連工作都如常，也經常在社群分享日常點滴，而近日她貼出的一張照片，背後出現一名神秘男子，身分引發熱議。

離婚後又被爆與橫濱男出軌在先，福原愛形象一度受創、飽受非議，但她竟挺過輿論，仍繼續擔任世界桌球職業大聯盟日本區總經理，日前因第一屆世界桌球職業大聯盟大滿貫開打，福原愛飛新加坡出差，她也分享了工作照，即使穿著輕便的運動服，仍被發現臉蛋與身形瘦了一大圈，讓網友驚呼差點沒認出來，要她多吃點，別再瘦了。

福原愛曬近照，身後謎樣男子引發熱議。(翻攝自福原愛微博)

但眾人發現福原愛變瘦，卻沒發現她剪頭髮，她只好自己分享，卻被眼尖的網卻被眼尖的網友發現，福原愛左手無名指上戴著戒指，因早前她曾被傳有再婚打算，因此引發議論，前天(4/9)福原愛又更新近況，透露辛苦完成上午的工作後，她去了某餐廳用餐，開心宣布「午飯啦」，手上端著兩盤中式料理，笑得燦爛。

而吸引眾人注意的，是這張照片右後方，有名穿著紅色衣服的神祕男子，福原愛還特地用卡通貼圖擋住男子的臉，相當神秘，隨即引發討論，眾人不禁猜測「怎麼會有男生的蹤影」、「該不會是新男友」、「是傳說中的橫濱男嗎？」，但也有人覺得大家想太多，應該就是餐廳的其他客人，是為了保護對方隱私與肖像權而遮擋，盼大家不要亂猜。